Barbolini torna in Italia e siede sulla panchina del Novara femminile. Dopo due anni all’estero, in Turchia e negli Stati Uniti, l’allenatore più vincente del movimento femminile prende il posto di Bernardi. Da subito, si mette al lavoro con la squadra piemontese, che continuerà a essere guidata da lui fino alla fine del campionato.

Massimo Barbolini sarà l’allenatore di Novara nella stagione 2026-27. Dopo due stagioni all’estero - prima nella lega americana alla guida di Houston e quest’anno in Turchia al Galatasaray -, uno degli allenatori più vincenti nella pallavolo femminile, il braccio destro in Nazionale di Julio Velasco, il tecnico torna in Italia. E lo fa nel club che ha guidato tra il 2017 e il 2019 vincendo una Champions, due Coppa Italia e una Supercoppa. La candidatura di Barbolini è cresciuta negli ultimi giorni e pare che nelle ultime ore Lorenzo Bernardi, attuale tecnico dell’Igor Gorgonzola Novara, abbia comunicato alla squadra che nel prossimo anno non sarà il tecnico delle piemontesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Donne, Barbolini allenerà Novara nella prossima stagione. Sostituirà Bernardi

