Donne Barbolini allenerà Novara nella prossima stagione Sostituirà Bernardi
Barbolini torna in Italia e siede sulla panchina del Novara femminile. Dopo due anni all’estero, in Turchia e negli Stati Uniti, l’allenatore più vincente del movimento femminile prende il posto di Bernardi. Da subito, si mette al lavoro con la squadra piemontese, che continuerà a essere guidata da lui fino alla fine del campionato.
Massimo Barbolini sarà l’allenatore di Novara nella stagione 2026-27. Dopo due stagioni all’estero - prima nella lega americana alla guida di Houston e quest’anno in Turchia al Galatasaray -, uno degli allenatori più vincenti nella pallavolo femminile, il braccio destro in Nazionale di Julio Velasco, il tecnico torna in Italia. E lo fa nel club che ha guidato tra il 2017 e il 2019 vincendo una Champions, due Coppa Italia e una Supercoppa. La candidatura di Barbolini è cresciuta negli ultimi giorni e pare che nelle ultime ore Lorenzo Bernardi, attuale tecnico dell’Igor Gorgonzola Novara, abbia comunicato alla squadra che nel prossimo anno non sarà il tecnico delle piemontesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Novara Donne
Novara-Benfica 3-0: Bernardi soddisfatto, Costantini protagonista
Questa sera a Novara, la Igor Volley Gorgonzola ha battuto il Benfica con un secco 3-0.
Pedraza giocherà nella Lazio la prossima stagione
Pedraza giocherà nella Lazio nella prossima stagione.
Ultime notizie su Novara Donne
Donne, Barbolini allenerà Novara nella prossima stagione. Sostituirà BernardiUno dei tecnici più vincenti del movimento femminile, dopo due anni all'estero (Usa e Turchia), guiderà dalla prossima stagione la squadra piemontese, che sarà allenata da Mister secolo sino a fine ... gazzetta.it
#serieA1 Igor Volley Novara #coach #LorenzoBernardi SERIE A1. L'Igor Volley 'conferma' coach Lorenzo Bernardi NOVARA. La dirigenza smentisce il cambio di direzione tecnica della squadra https://www.baloovolley.it/index.phpoption=com_content&view= facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.