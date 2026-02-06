Donna investita in centro e traffico in tilt

Una donna è stata investita questa mattina in via Musone, nel cuore di Marcianise. L’incidente ha causato un traffico intenso e momenti di confusione tra i passanti. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, mentre gli agenti di polizia si sono occupati di gestire il traffico e ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna è stata trasportata in ospedale, le sue condizioni sono ancora da valutare. La strada è rimasta chiusa per alcune ore, creando disagi ai residenti e ai pendolari.

Momenti di paura in via Musone, in pieno centro a Marcianise, dove una donna è stata investita da un'auto. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 febbraio.Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, su cui sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

