don matteo conquista il prime time del debbio leader bene otto e mezzo con salvini

Su Rai1, Don Matteo con Raoul Bova si prende il prime time. La serie ottiene circa 4 milioni di spettatori, confermando il successo del personaggio tra il pubblico. Intanto, Del Debbio guida la classifica tra i talk, mentre Otto e mezzo con Salvini cresce nei ascolti. La serata televisiva si conferma ricca di soddisfazioni per le reti nazionali.

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la serie Don Matteo con Raoul Bova conquistare una media di 4.055.000 spettatori pari al 23.2% vincendo nettamente la serata, mentre su Canale5 Striscia la Notizia raggiunge una media di 1.717.000 spettatori pari a uno share dell'11%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia che ha visto la vittoria dell'Atalanta per 3 a 0 contro la Juventus ha siglato 3.348.000 spettatori con il 16.3%, secondo programma più seguito della serata. Su Rai2 il film Un piccolo favore con Blake Lively segna 444.000 spettatori pari al 2.4%. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari segna 929. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nella serata di giovedì 15 gennaio 2026, Rai1 ha conquistato il prime time con la puntata di 'Don Matteo 15', che ha registrato il 23% di share.

Gli ascolti televisivi di giovedì sera mostrano Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica in testa su Rai1, con una media di circa 3 milioni di spettatori.

Argomenti discussi: Don Matteo 15, finisce in fin di vita e il sospetto si insinua. Ma poi arriva Suor Costanza: anticipazioni; Ascolti tv giovedì 29 gennaio: ?Don Matteo domina (23.4%), Striscia crolla (12.3%). Affari Tuoi recupera terreno; Da Mormanno agli schermi di Rai1. Nika Perrone in Don Matteo: Anni di lavoro e di crescita; Ascolti tv del 29 gennaio, Don Matteo non ha rivali. Gerry Scotti inizia a tremare.

