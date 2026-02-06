La serie Don Matteo 15 torna a far parlare di sé, questa volta per una vicenda che coinvolge Suor Costanza, un bacio clandestino e la scomparsa di Maria. I fan sono in attesa di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi, mentre le tensioni aumentano tra i personaggi. La fiction continua a mantenere alta l’attenzione, confermando di essere una certezza nel panorama televisivo italiano.

Don Matteo 15 è una certezza in tutti i sensi. Ogni puntata è ricca di sorprese, divertimento ed emozioni e non delude mai. Anche nei dati di ascolto. Anche l’episodio, Il Buon pastore, andato in onda giovedì 5 febbraio con una guest star come Suor Costanza, è stato il più visto della serata. Don Matteo 15, è record di ascolti. Ancora una volta Don Matteo 15 si conferma leader degli ascolti. La puntata andata in onda giovedì 5 febbraio in prima serata su Rai 1 ha totalizzato 4.055.000 spettatori pari al 23.2% di share. Striscia la Notizia e persino la partita Atalanta – Juventus sono state sconfitte nello share senza troppi sforzi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Don Matteo 15, Suor Costanza, il bacio clandestino e la sparizione di Maria inquieta

Approfondimenti su Don Matteo 15

Sta per andare in onda una puntata speciale di “Don Matteo 15” con Suor Costanza, uno dei personaggi più amati di “Che Dio ci Aiuti”.

La puntata di Don Matteo 15 trasmette tensione e suspense.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Don Matteo 15

Argomenti discussi: Ingresso a sorpresa a Don Matteo 15: spunta Suor Costanza di Che Dio ci aiuti; Don Matteo 15, stasera su Rai 1 arriva Suor Costanza! Le anticipazioni del 5 febbraio; Don Matteo 15, arriva Suor Costanza e Giulia bacia l'ex Mathias: cosa vedremo stasera; Don Matteo 15 incontra Che Dio ci aiuti: stasera in tv suor Costanza va a trovare sua nipote, la Marescialla.

Don Matteo 15 incontra Che Dio ci aiuti: stasera in tv suor Costanza va a trovare sua nipote, la MaresciallaPeccato sia convinta che Caterina sia ancora una novizia e non una militare. Ci penserà Cecchini a… combinare un disastro ancora più grande ... msn.com

Don Matteo 15, stasera su Rai 1 arriva Suor Costanza! Le anticipazioni del 5 febbraioUn nuovo appuntamento con Don Matteo 15 è quello che attende il pubblico stasera su Rai 1, a partire dalle 21:30. E sarà una puntata assolutamente speciale, visto il crossover (annunciato la scorsa pr ... msn.com

#StriscialaNotizia affonda e #DonMatteo è irraggiungibile Nella serata di ieri, giovedì 5 febbraio 2026, su Raiuno Don Matteo 15 interessa 4.055.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia conquista 1.717.000 spettatori con uno share facebook