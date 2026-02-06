Domani i tre azzurri dello slittino affronteranno la gara di singolo maschile a Milano Cortina 2026. Fischnaller, che si prepara alla competizione, spera che il freddo aiuti i materiali e possa portarlo a ottenere un buon risultato. La giornata di vigilia è stata tranquilla, con i concorrenti pronti a scendere in pista.

Giornata di vigilia per Dominik Fischnaller e per gli altri due azzurri che prenderanno parte alla gara di singolo maschile di slittino valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’esperto altoatesino, già bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022, va a caccia di una nuova medaglia davanti al pubblico italiano sulla nuova “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo. Il 32enne nativo di Bressanone è stato molto solido nelle sei manche ufficiali di training effettuate tra ieri e oggi, non uscendo mai dai migliori cinque e dimostrando un ottimo feeling con il budello di casa. “ Sono stati allenamenti positivi, dalla nostra avevamo il vantaggio rispetto alle altre squadre di avere girato una settimana fa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Fischnaller alla vigilia della gara: “Spero nel freddo per i nostri materiali”

Approfondimenti su Dominik Fischnaller

Durante la prima manche della gara di Sigulda valida per la Coppa del Mondo di slittino, Dominik Fischnaller è rimasto coinvolto in un incidente, capovolgendosi e riportando un impatto alla nuca.

