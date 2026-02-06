Domani sera alle 21, il PalaSport di Cervia ospita una partita decisiva per la salvezza in serie A1 femminile. L’Omag, che arriva in buona forma e ha vinto gli ultimi tre incontri, affronta le ultime della classifica, le umbre del Bartoccini-Mc Perugia. Una sfida che può cambiare le sorti di entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Sarà uno scontro salvezza quello di domani alle 21 al PalaSport di Cervia che vede affrontarsi le formazioni di Serie A1 femminile del volley Omag-Mt San Giovanni in Marignano (che disputa i match casalinghi nella città del sale) contro Bartoccini-Mc Perugia. In campo, ai due lati opposti della rete, due giovani che a Ravenna hanno mosso i primi passi sul campo in periodi diversi, per poi ritrovarsi compagne di squadra al Club. Italian e in A1 a Vallefoglia. Per la squadra di casa il libero è la bagnacavallese Sara Panetoni, 26 anni da compiere; mentre la schiacciatrice di punta del Perugia è la ravennate Beatrice Gardini, classe 2004. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Domani alle 21 diretta rai sport. L’Omag, terzultima, è in salute e vince da tre turni. Le umbre sono ultime e non possono sbagliare

Sabato 10 gennaio alle 20:30, il Palacervia ospiterà la partita di volley tra Omag Mt San Giovanni e Cbf Balducci Macerata.

