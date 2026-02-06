Domani mattina alle 9, al Teatro Testoni, si terrà un’assemblea pubblica contro la riforma Nordio sulla giustizia. Il comitato ’Società civile per il No al Referendum’ ha scelto uno slogan forte: ’No alla (contro)riforma Nordio’. L’iniziativa punta a far sentire la voce di chi si oppone alle modifiche proposte, e si aspetta una partecipazione numerosa.

’No alla (contro)riforma Nordio’. Questo lo slogan scelto dal comitato ’Società civile per il No al Referendum’ sulla giustizia in vista dell’assemblea pubblica che si terrà domani alle 9.30 al Teatro Testoni, in via Matteotti 16. Si tratta del primo appuntamento lanciato dal Comitato che si oppone alla riforma. L’evento di inaugurazione della campagna referendaria sarà "una mattinata di cultura e impegno civile", promettono i promotori. Si comincia, infatti, con ’Operazioni speciali’, un racconto di e con Giuliano Turone, scrittore ed ex-magistrato, messo in scena con la la partecipazione di Donatella Allegro, attrice e referente Comitato bolognese Società Civile per il No nel Referendum. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Domani al Testoni l’assemblea dei contrari

