Da tv2000.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Sicurezza. Tra le misure più discusse, ci sono restrizioni più severe sull’uso dei coltelli e sanzioni più dure per chi provoca disordini durante le manifestazioni. La decisione arriva dopo una serie di episodi di violenza e caos nei cortei. Ora, chi porta armi bianche senza motivo rischia sanzioni più pesanti, mentre le forze dell’ordine avranno più strumenti per contenere eventuali scontri. Il governo vuole mettere un freno a queste situazioni, ma il dibattito sulla sicurezza rimane acceso.

Il Consiglio dei ministri ha varato il Decreto Sicurezza, tra le misure una stretta sull'uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei. Oggi la premier Meloni a Milano incontra il vicepresidente americano Vance.

© Tv2000.it - Dl sicurezza: stretta sull’uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei

Decreto sicurezza, dal divieto di vendere coltelli ai minorenni al fermo preventivo prima dei cortei: i punti in bozza dl

Questa mattina il governo ha presentato i punti principali del nuovo decreto sicurezza, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri.

Dl sicurezza approvato da CdM: fermo preventivo di 12 ore, stretta su vendita coltelli, fino a 3 anni di carcere per chi porta lame oltre 8cm

Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il nuovo decreto sicurezza, che introduce un fermo preventivo fino a 12 ore e nuove restrizioni sulla vendita di coltelli.

Dl sicurezza: stretta sull'uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei

