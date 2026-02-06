Dl sicurezza | stretta sull’uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei
Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Sicurezza. Tra le misure più discusse, ci sono restrizioni più severe sull’uso dei coltelli e sanzioni più dure per chi provoca disordini durante le manifestazioni. La decisione arriva dopo una serie di episodi di violenza e caos nei cortei. Ora, chi porta armi bianche senza motivo rischia sanzioni più pesanti, mentre le forze dell’ordine avranno più strumenti per contenere eventuali scontri. Il governo vuole mettere un freno a queste situazioni, ma il dibattito sulla sicurezza rimane acceso.
Il Consiglio dei ministri ha varato il Decreto Sicurezza, tra le misure una stretta sull’uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei. Oggi la premier Meloni a Milano incontra il vicepresidente americano Vance. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su Dl Sicurezza
Decreto sicurezza, dal divieto di vendere coltelli ai minorenni al fermo preventivo prima dei cortei: i punti in bozza dl
Questa mattina il governo ha presentato i punti principali del nuovo decreto sicurezza, che sarà discusso nel Consiglio dei ministri.
Dl sicurezza approvato da CdM: fermo preventivo di 12 ore, stretta su vendita coltelli, fino a 3 anni di carcere per chi porta lame oltre 8cm
Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il nuovo decreto sicurezza, che introduce un fermo preventivo fino a 12 ore e nuove restrizioni sulla vendita di coltelli.
Dl sicurezza: stretta sull'uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei
Ultime notizie su Dl Sicurezza
Argomenti discussi: Dl Sicurezza, stretta su scippi, coltelli e manifestazioni - Cnf: serve cautela; Pacchetto sicurezza: cosa cambia. Dal fermo preventivo alla stretta sul porto di coltelli; Decreto Sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri: le misure; Approvato il decreto sicurezza. Nordio: Vogliamo evitare il ritorno delle Brigate Rosse.
Meloni sul decreto sicurezza: «La gente vuole questo: norme severe». La stretta sulle norme unisce la maggioranzaE leader raccomanda ai ministri: comunicate bene. Piantedosi: «Gratitudine per il confronto sempre equilibrato con il Quirinale» ... roma.corriere.it
Case occupate, Lega vuole nuova stretta: Subito nel Dl sicurezza. Le possibili misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Case occupate, Lega vuole nuova stretta: 'Subito nel Dl sicurezza'. Le possibili misure ... tg24.sky.it
Buongiorno da Agorà. Dopo gli scontri di Torino è stretta sulla sicurezza. Al via le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Niscemi: 500 famiglie in cerca di una nuova casa. Commenta qui la puntata. #AgoraRai facebook
Stretta sulla #sicurezza, cosa cambia. #Meloni: e ora un decreto sui #migranti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.