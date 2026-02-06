Dl sicurezza | stretta sull’uso dei coltelli e su chi provoca disordini ai cortei

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Sicurezza. Tra le misure più discusse, ci sono restrizioni più severe sull’uso dei coltelli e sanzioni più dure per chi provoca disordini durante le manifestazioni. La decisione arriva dopo una serie di episodi di violenza e caos nei cortei. Ora, chi porta armi bianche senza motivo rischia sanzioni più pesanti, mentre le forze dell’ordine avranno più strumenti per contenere eventuali scontri. Il governo vuole mettere un freno a queste situazioni, ma il dibattito sulla sicurezza rimane acceso.

