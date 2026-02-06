Dl Sicurezza Piantedosi | Su fermo preventivo colloquio proficuo con il Colle non è liberticida – Il video

Il ministro Piantedosi difende il decreto sicurezza e il fermo preventivo, dopo le polemiche. In un colloquio con il Colle, ha spiegato che questa misura non è liberticida, ma serve a garantire l’ordine pubblico. Piantedosi ha confermato che il fermo di prevenzione è stato introdotto, rassicurando sul fatto che non si tratta di un passo indietro. La questione resta al centro del dibattito politico e delle proteste.

(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2026 "Confermo che viene introdotta la previsione del fermo di prevenzione. Preciso che l'interlocuzione con il Quirinale è stata sempre molto proficua, da ultimo ieri, ma è stata sempre molto proficua. Non è una legge liberticida, è prevista in quasi tutti i Paesi europei. Ci sono state giuste sottolineature ma il testo esce come era stato proposto sin dall'inizio" così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi presentando il nuovo dl Sicurezza nella conferenza a seguito del Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

