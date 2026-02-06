dj marcelle | milano
Il 7 febbraio 2026, l’Apollo Club di Milano si trasformerà in un palcoscenico per DJ Marcelle, uno dei nomi più ascoltati nel mondo della musica elettronica underground. La serata promette di essere un’esperienza diversa dal solito, con un live di sperimentazione sonora che spingerà i confini della musica. Gli appassionati sono già in fila, pronti a scoprire cosa ha preparato il DJ per questa notte speciale.
Il 7 Febbraio 2026, Apollo Club sarà il tempio dell’imprevedibile rituale musicale di DJ MarcelleAnother Nice Mess, icona mondiale della musica elettronica underground, per una notte di sperimentazione sonora senza confini.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Approfondimenti su DJ Marcelle
Capodanno in piazza 2026 a Ruvo di Puglia: Winter Music Show con DJ Antoine e i dj di Radionorba
Dj, contest e grandi emozioni: a Milano arriva la grande festa di Red Bull
Red Bull Turn It Up, dopo la finale nazionale a Roma, si prepara a vivere il suo momento più importante con la finale europea, che si terrà sabato 24 gennaio al Teatro Principe di Milano.
DJ Marcelle | @KioskRadio x @TheLotRadio at Nyege Nyege Festival 2025
@offbeatagency_ attraversa il weekend con due serate dedicate alla club culture come spazio di connessione.Venerdì 6 febbraio 2026, al Downtown Milano, @danshake_ guida un nuovo episodio di Molto Club, il progetto settimanale di Offbeat che restituisc facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.