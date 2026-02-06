dj marcelle | milano

Da milanotoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 7 febbraio 2026, l’Apollo Club di Milano si trasformerà in un palcoscenico per DJ Marcelle, uno dei nomi più ascoltati nel mondo della musica elettronica underground. La serata promette di essere un’esperienza diversa dal solito, con un live di sperimentazione sonora che spingerà i confini della musica. Gli appassionati sono già in fila, pronti a scoprire cosa ha preparato il DJ per questa notte speciale.

Il 7 Febbraio 2026, Apollo Club sarà il tempio dell’imprevedibile rituale musicale di DJ MarcelleAnother Nice Mess, icona mondiale della musica elettronica underground, per una notte di sperimentazione sonora senza confini.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su DJ Marcelle

