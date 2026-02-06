Rachele Gulinelli e Andrea Rossi, genitori di tre figli, si confrontano da tempo con la diagnosi del loro bambino più piccolo, affetto da disturbo dello spettro autistico. La loro esperienza diventa un esempio di come le famiglie vivono e affrontano questa realtà, tra sfide quotidiane e speranze per il futuro.

Rachele Gulinelli e Andrea Rossi sono genitori di tre figli: il più piccolo è un bimbo a cui è stato diagnostico il disturbo dello spettro autistico. Dalla loro esperienza nasce il progetto ‘Guardami’. Gulinelli e Rossi, fondatori dell’associazione ‘Guardami’, di che cosa vi occupate? "Siamo un’associazione costituita da famiglie e da professionisti che collaborano per sostenere e affiancare i bambini e gli adolescenti affetti da disturbo dello spettro autistico. L’associazione promuove un vero e profondo cambiamento nel tessuto sociale: vuole essere una risposta alle famiglie, che chiedono di essere accolte e indirizzate nel percorso più idoneo, e ai loro bambini, che hanno il diritto di essere inseriti in una società che li riconosce, li integra e li sappia davvero ‘guardare’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Disturbo spettro autistico. Dal vissuto di due genitori una realtà per i più piccoli

