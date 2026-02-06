Distanze di oltre 400 km lavori incompiuti tempi di percorrenza fino a 20 ore con i mezzi pubblici | la logistica delle Olimpiadi diffuse Milano-Cortina | Mappa

Viaggiatori e utenti dei mezzi pubblici si preparano a un’estate di attese e disagi. Le tempistiche di spostamento tra le due città superano le 20 ore, con distanze di oltre 400 km e lavori ancora incompiuti. La logistica delle “Olimpiadi diffuse” si presenta come una sfida difficile, tra ritardi e infrastrutture da completare, rendendo il percorso lungo e complicato per chi deve raggiungere le località olimpiche.

I Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 passeranno alla storia come il primo modello di Olimpiadi diffuse. Il nome Milano-Cortina infatti è già di per sé fuorviante: le gare olimpiche si terranno tra Bormio, Livigno, Predazzo, Tesero e Anterselva. Poi anche un po’ a Milano (pattinaggio di velocità, short track, hockey e pattinaggio di figura) e un po’ a Cortina (sci femminile, curling, slittino, skeleton e bob). Un enorme caos logistico, che ha sconvolto la stampa estera, come stanno lì a testimoniare gli articoli di denuncia pubblicati dal New York Times e dal tabloid tedesco Bild. Eppure, almeno originariamente, l’idea delle Olimpiadi diffuse aveva una logica ben precisa: non concentrare tutte le gare in un luogo ristretto evita di costruire impianti da zero, con il rischio di cattedrali nel deserto, sfruttando invece le strutture già presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Distanze di oltre 400 km, lavori incompiuti, tempi di percorrenza fino a 20 ore con i mezzi pubblici: la logistica delle “Olimpiadi diffuse” Milano-Cortina | Mappa Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, mezzi pubblici gratis: ecco per chi In vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina, la Giunta provinciale del Trentino ha deciso di offrire mezzi pubblici gratuiti. Milano Cortina 2026, il Fuorisalone delle Olimpiadi: la mappa segreta delle Hospitality House Mentre si avvicinano le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, cresce l’attesa anche per il “Fuorisalone” delle Hospitality House. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Distanze di oltre 400 km, lavori incompiuti, tempi di percorrenza fino a 20 ore con i mezzi pubblici: la…; L'Ultramaratona dei Palmensi si conferma nei numeri: oltre 400 atleti da tutta Italia per la seconda edizione; Bugatti F.K.P. Hommage: il tributo all’uomo che osò l’impossibile; Ex Ogr, Parma e Petitti (Pd): A rischio 170 posti di lavoro. Servono risposte chiare per gli addetti. Milano-Cortina, cos’è il norovirus che ha contagiato le atlete finlandesi dell’hockey su ghiaccio facebook Olimpiadi Milano-Cortina, il programma delle gare di oggi #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.