Dissesto stradale in via San Lazzaro | cedimenti in due diversi punti

In via San Lazzaro a Lecce, si registrano due cedimenti nel manto stradale. La strada presenta crepe e avvallamenti, e i residenti segnalano i problemi alle autorità. Per ora, si consiglia di fare attenzione e di evitare l’area se possibile. La situazione resta sotto monitoraggio, ma nessuna chiusura ufficiale è ancora stata annunciata.

Nel tratto finale adiacente al cantiere dell’ex Massa la polizia locale ha posizionato transenne e nastro per segnalare il pericolo. È l’ultimo di una serie di cedimenti che stanno martoriando la città LECCE – In via San Lazzaro, nel tratto finale prima dello sbocco su via Cavallotti, è necessario prestare attenzione. In due diversi punti il manto stradale è in evidenti condizioni di dissesto tanto che la polizia locale ha posizionato delle transenne e il nastro bianco e rosso per segnalare il pericolo. Dalle foto si evince che la gettata di asfalto è stata fatta di recente. Va ricordato che quella strada, che è una direttrice di ingresso importante nel centro città, negli ultimi anni non è stata certo “fortunata”, essendo attigua al cantiere dell’ex Massa che ha comportato scavi imponenti per la realizzazione del parcheggio interrato su tre livelli.🔗 Leggi su Lecceprima.it

