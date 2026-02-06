Disservizi e buche in via Eugenio ?Emiro

Via Eugenio l'Emiro è piena di buche. La strada è diventata un campo minato, con voragini ovunque. I residenti si lamentano, ma finora nessuno ha fatto niente. La domanda è una sola: quando arriveranno gli interventi? Intanto, il traffico si complica e la situazione peggiora di giorno in giorno.

La via Eugenio l'Emiro è abbandonata: ci sono buche dappertutto ma nessuno viene a ripararle. Cosa bisogna fare? Il sindaco dove sta?.

