Disney+ disattiva dolby vision hdr10+ per alcuni utenti

Disney+ ha deciso di disattivare il supporto per Dolby Vision e HDR10+ per alcuni utenti. La mossa arriva dopo una controversia sui brevetti che riguarda varie regioni in Europa. Molti abbonati si sono trovati senza la possibilità di godersi contenuti in questi formati, creando malumore tra chi utilizza dispositivi compatibili. La piattaforma di streaming ancora non ha comunicato se e quando ripristinerà le funzionalità. La situazione resta in evoluzione.

Questo testo sintetizza gli ultimi sviluppi relativi a disney+ e ai formati video, in seguito a una controversia sui brevetti che ha interessato diverse regioni europee. Vengono illustrati i motivi della modifica, le aree interessate, lo stato legale e le potenziali ripercussioni per gli abbonati. disney+ disattiva dolby vision hdr e 3d in europa. In seguito a una disputa brevettuale avvenuta in Germania, disney+ ha deciso di interrompere la disponibilità dei formati Dolby Vision, HDR10+ e, in alcuni casi, della visualizzazione in 3D (limitata a dispositivi come l’ Apple Vision Pro ). L’operazione viene descritta come una scelta mirata e non come un malfunzionamento tecnico. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Approfondimenti su Disney+ Dolby vision

Ultime notizie su Disney+ Dolby vision

