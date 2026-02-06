Discesa libera di Bormio Paris e Franzoni a caccia dell' oro | le quote

La discesa libera di Bormio si prepara a regalare i primi medaglie delle Olimpiadi Milano Cortina. Paris e Franzoni sono tra i favoriti per conquistare l’oro sulla celebre pista della Stelvio, la prima gara della stagione a decidere il podio. La competizione si annuncia spettacolare, con gli atleti pronti a dare il massimo sulla neve.

BORMIO, ITALY - FEBRUARY 04: Giovanni Franzoni of Team Italy skis during the Men's Downhill training on day minus two of the Milano Cortina 2026 Winter Olympics at Stelvio Alpine Skiing Centre on February 04, 2026 in Bormio, Italy. (Photo by Sean M. HaffeyGetty Images) La prima medaglia "pesante" delle Olimpiadi Milano Cortina si assegnerà proprio sulla Stelvio nella gara più veloce del programma Ormai ci siamo, sarà proprio la discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio ad aprire le Olimpiadi di Milano Cortina per lo sci alpino: e la sensazione è che sia subito una sfida tra l'Italia e la Svizzera, che manderanno in pista i principali candidati per la vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si è disputata sulla Stelvio, con Paris e Franzoni protagonisti in pista.

