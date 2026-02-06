La direzione del Partito democratico si è riunita senza grandi sorprese. Gli ex renziani continuano a criticare Elly Schlein, che invece preferisce mantenere la calma e non rispondere alle tensioni. La riunione si è trasformata in un altro scontro tra la segretaria e alcuni membri della minoranza. La situazione nel partito resta tesa, ma Schlein sembra deciso a non reagire alle provocazioni.

La direzione del Partito democratico, convocata per dare una rotta e non per misurare i nervi scoperti, si è trasformata nell’ennesimo test di resistenza tra la segretaria Elly Schlein e l’area riformista. Schlein ha provato a “volare alto” e a parlare di orizzonte: un pensiero lungo, i prossimi vent’anni, una visione capace di coniugare giustizia sociale e lotta alle diseguaglianze. Poi è tornata sul terreno dell’opposizione quotidiana: sulla sicurezza ha accusato il governo di fare propaganda, di scaricare le responsabilità sui sindaci e di non affrontare il nodo vero, cioè prevenzione, presidio del territorio e risorse. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Direzione Pd, gli ex renziani ancora all’attacco di Schlein. Che continua a incassare senza reagire

Approfondimenti su Pd Renziani

#Cosenza- Pd || I riformisti del Pd si preparano a sfogliare i problemi in vista della direzione di domani.

Il Partito Democratico critica la riprogrammazione dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina, accusando il governo di penalizzare ancora una volta il Sud.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pd Renziani

Argomenti discussi: I dem diano un contributo egemone nel dibattito con il M5s, dice Paola De Micheli; Riformisti fuori e dentro il Pd, che cosa sta succedendo; Pd, si rottama? 10 giovani per il futuro dei dem e il ruolo di Bonafoni; Campo largo, una poltrona per tre. Summit in Regione Giani-Fossi. Ipotesi exit strategy per Ceccarelli.

Pd, Schlein in direzione assicura rispetto ma avverte: la linea è unaRoma, 6 feb. (askanews) – Le asprezze non mancano, alla direzione Pd reclamata da mesi dalla minoranza parlano quasi tutti i principali esponenti dell’ala ‘riformista’ del partito, ma l’esito – alla f ... ildenaro.it

**Pd: 'la linea è una', Schlein e il fantasma del leader forte a sinistra, da Craxi a Renzi**Roma, 6 feb (Adnkronos) - Capotavola è dove mi siedo io. Chissà se Massimo D'Alema l'ha pronunciata davvero la celebre frase che gli viene attribuita dai tempi della Fgci. Di certo c'è che, per lung ... lanuovasardegna.it

Schlein alla Direzione nazionale Pd alla prova dei riformisti: "Rispetto per le minoranze, ma fuori dal partito la linea è una". facebook