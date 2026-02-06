Questa mattina, a Cortina d’Ampezzo, Sofia Goggia e Federica Brignone hanno testato la pista di discesa libera in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le due azzurre si sono allenate sulla stessa pista che potrebbe ospitare le gare olimpiche, segnando un passo importante per la preparazione. La discesa femminile si presenta come uno degli eventi principali dell’avvio ufficiale dei Giochi, che si terrà tra meno di due anni.

In cornice olimpica, la discesa femminile si presenta come punto focale dell’avvio ufficiale a Milano-C Cortina 2026. Dopo le condizioni neve che hanno costretto l’annullamento della prima prova cronometrata, le atlete salgono in pista per l’esordio stagionale sulla Olympia delle Tofane, in attesa della gara di domenica che assegnerà le medaglie. La giornata promette emozioni, tensione e misurazione della forma in vista del grande momento di Cortina. La cancellazione della prima prova cronometrata ha spinto le atlete a inaugurare la stagione direttamente sulla pista di Cortina. La sessione cronometrata è programmata per le 11:30 e la copertura in diretta offrirà aggiornamenti minuto per minuto sull’andamento della prova e sui tempi delle atlete. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Diretta sci alpino: Goggia e Brignone testano la discesa di Cortina 2026

Approfondimenti su Goggia Brignone

Questa mattina si è svolta la prima prova della discesa femminile a Cortina, valida per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina a Crans-Montana le atlete dello sci alpino sono scese in pista per la discesa femminile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Goggia Brignone

Argomenti discussi: Sci, la discesa libera di Crans Montana: la gara viene annullata dopo le cadute di Vonn e Monsen. Goggia e Brignone non erano ancora scese, Lindsey in ospedale per accertamenti; Goggia sfiora il trionfo in SuperG, Melesi 4ª, vince Blanc: rivivi il LIVE!; SuperG, a Crans Montana, Goggia torna sul podio: seconda. Sono pronta per Cortina; Sofia Goggia a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile.

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA: Goggia e Brignone assaggiano l’Olympia delle TofaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima prova della discesa ... oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG Crans Montana 2026 in DIRETTA: Goggia torna sul podio! Beffa Melesi, Pirovano getta al vento la vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 12.31 Grazie per averci seguito, amici ... oasport.it

DIRETTA Sci alpino, in pista la discesa libera maschile a Crans-Montana: bene Paris e Schieder Guarda la diretta streaming qui facebook

DIRETTA Sci alpino, in pista la discesa libera maschile a Crans-Montana: bene Paris e Schieder Guarda la diretta streaming qui x.com