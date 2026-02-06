DIRETTA La Torcia Olimpica passa dalla Darsena | segui l' ultimo tratto

La Torcia Olimpica ha attraversato la Darsena di Milano nel pomeriggio, accompagnata da un corteo di tifosi e curiosi. Ora continua il suo cammino verso lo stadio di San Siro, dove si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi. La città si prepara all’evento con entusiasmo, mentre la torcia illumina le strade e raccoglie l’attenzione di tutti.

Il momento della cerimonia di apertura si avvicina: la Torcia Olimpica passa dalla Darsena di Milano e prosegue il suo percorso verso San Siro.

