Diploma ITP percorsi abilitanti e GPS | fai la scelta giusta Lalla ti spiegherà tutto Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

Se hai un diploma ITP e vuoi entrare nelle GPS per fare supplenze, questa potrebbe essere l’occasione giusta. Lalla spiega come funziona il percorso, tra punteggi aggiornati e possibilità di abilitarsi con 30, 36 o 60 CFU. Se sei un ITP specializzato nel sostegno o stai pensando di fare un passo avanti, resta sintonizzato: ci sono novità e procedure da conoscere per fare la scelta migliore.

Hai un diploma ITP e vuoi iscriverti alle GPS per supplenze? Sei un ITP specializzato sostegno? Nuovi punteggi nelle GPS Sei un ITP e vuoi abilitarti? 30, 36 o 60 CFU? Lalla vi spiegherà tutto.

Lalla spiega quali sono le differenze tra i percorsi abilitanti 202526, con opzioni di 30, 36 o 60 CFU.

