Mister Dionigi si mostra ottimista dopo aver concluso il mercato. Prima di concentrarsi sulla prossima partita contro il Catanzaro, il tecnico fa il punto sulla finestra di trasferimenti appena chiusa. Dice che c’è aria nuova e voglia di rivalsa in squadra, e si dice soddisfatto delle mosse fatte. Ora il focus è sulla sfida, ma l’allenatore assicura che il gruppo è carico e pronto a dare il massimo.

Mister Dionigi, ancor prima di presentare la sfida con il Catanzaro è impossibile non tornare sul mercato che – finalmente – ha chiuso i battenti. È soddisfatto delle operazioni della Reggiana? "Sì, c’è stata una strategia condivisa sugli obiettivi che abbiamo potuto raggiungere. Ovviamente il mercato di gennaio per noi non è facile, ma credo che siano arrivati calciatori funzionali al nostro gioco e al progetto". Sono pronti per scendere in campo? "Vanno fatte delle distinzioni: ci sono quelli che si allenavano a parte e hanno perso gli ultimi 40-50 giorni, poi ce ne sono altri come Paz che pur non avendo giocato tanto si sono sempre allenati, così come Belardinelli e Bozhanaj o addirittura come Fumagalli ha giocato anche domenica scorsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dionigi ottimista dopo il mercato: "C’è aria nuova e voglia di rivalsa"

Luigi Palomba, nuovo acquisto del team biancorosso, si presenta alla stampa dopo l'annuncio ufficiale.

Andrea Conti, giocatore del Siena, esprime la determinazione della squadra nel raggiungimento dei play-off, considerati un obiettivo realistico.

