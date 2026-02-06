Dinu Florin Craiu è morto sul lavoro il giorno del compleanno della figlia

Un operaio di 57 anni è morto in un incidente sul lavoro a Treviglio, in provincia di Bergamo. Craiu è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Zingonia, dove è deceduto poco dopo. La tragedia si è consumata proprio nel giorno del compleanno della figlia.

Un altro morto sul lavoro in Lombardia. La vittima è il 57enne Dinu Florin Craiu, di origini rumene ma da tanti anni in Italia: abitava a Treviglio, provincia di Bergamo, e si è spento all'ospedale di Zingonia dov'era stato trasferito d'urgenza a seguito del gravissimo infortunio in cui era rimasto coinvolto, giovedì mattina alla Prismag di Cambiago, nel Milanese, azienda specializzata in produzione e allestimento di attrezzature per veicoli industriali. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 nella sede di Via Castellazzo. Stando a una prima ricostruzione dei tecnici di Ats, intervenuti per i rilievi con il supporto dei carabinieri di Pioltello, il 57enne stava trasportando alcune lamiere in acciaio, con l'ausilio di un macchinario, quando sarebbe rimasto schiacciato da una delle lastre, che si sarebbe improvvisamente sganciata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Dinu Craiu

Questa mattina a Cambiago, Dinu Florin Craiu è morto sul lavoro.

Questa mattina si torna a parlare di incidenti sul lavoro nel Milanese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Dinu Craiu

Argomenti discussi: Treviglio, Dinu Florin Craiu morto sul lavoro nel giorno del compleanno della figlia di 12 anni: Lo aspettavamo a casa; Dinu Florin Craiu, morto sul lavoro nel giorno del compleanno della figlia; Dinu Florin Craiu schiacciato da una lastra in una ditta di Cambiago. Muore in ospedale; Cambiago, operaio 57enne di Treviglio muore travolto da una lastra.

Dinu Florin Craiu è morto sul lavoro il giorno del compleanno della figliaUn altro morto sul lavoro in Lombardia. La vittima è il 57enne Dinu Florin Craiu, di origini rumene ma da tanti anni in Italia: abitava a Treviglio, provincia di Bergamo, e si è spento all'ospedale di ... bresciatoday.it

Dinu Florin Craiu morto sul lavoro nel giorno del compleanno della figliaTravolto da una lastra a Cambiago, nel Milanese. L'uomo di 57 anni era un ingegnere romeno, in Italia da 26 anni. ecodibergamo.it

(Federico Rota e Pietro Tosca) Dinu Florin Craiu, l'ingegnere di Treviglio morto a Cambiago: la famiglia lo aspettava a casa per il compleanno della figlia di 12 anni facebook