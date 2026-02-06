Dinamica senza campo | calciatori giocano in strada tra pizzeria e auto parcheggiate

A Conegliano, nei pressi della pizzeria di Ogliano, i calciatori della Dinamis FC si allenano tra le auto parcheggiate e il piazzale asfaltato. La squadra non ha un vero campo e si ritrova a giocare in strada, tra auto e asfalto, per allenarsi.

**Calciatori della Dinamis si allenano tra le auto parcheggiate: “Siamo senza campo, costretti a giocare in strada”** A Conegliano, nei pressi della pizzeria di Ogliano, tra le auto parcheggiate e il piazzale asfaltato, i calciatori della Dinamis FC si allenano. È un’immagine non soltanto insolita, ma forse emblematica del limite estremo a cui si è arrivati per la carenza di impianti sportivi. Il presidente Giancarlo Barizza ha riconfermato che la squadra, iscritta al campionato di Seconda Categoria, è costretta ad allenarsi in aree pubbliche in quanto “senza campo”, con le condizioni meteo e climatiche che rendono ancora più difficile l’attività fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu

