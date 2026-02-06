Dimensionamento scolastico 2026 27 | ecco i piani regionali approvati come cambiano le scuole AGGIORNATO Campania

Le Regioni hanno approvato i piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno. Le scuole cambiano volto, con nuove fusioni e accorpamenti, mentre gli Uffici scolastici regionali comunicano le modifiche ufficiali. In alcune zone si prevedono riduzioni di istituti, in altre si rafforzano le reti tra scuole diverse. I cittadini attendono ora i dettagli specifici per le proprie città.

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimensionamento scolastico validi per l'anno scolastico 20262027. I criteri di riferimento sono stati aggiornati con il decreto interministeriale n. 124 del 30 giugno 2025, che modifica quanto disposto dal decreto n. 1272023.

Le regioni stanno definendo i nuovi piani di dimensionamento per il prossimo anno scolastico.

Le Regioni hanno approvato i nuovi piani di dimensionamento scolastico per il prossimo anno.

Dimensionamento scolastico, Anief invita a votare emendamenti segnalati alla camera per rinviare accorpamento delle scuole. In Umbria impossibile garantire il coordinamento tra ...Dopo le proteste della società civile di questi giorni, seguita al commissariamento delle regioni che non hanno voluto applicare il piano di dimensionamento previsto da PNRR, Marcello Pacifico preside ... orizzontescuola.it

Dimensionamento scolastico in Campania: la Giunta approva 23 accorpamenti per evitare il commissariamento. Fico garantisce la tutela del personale ATALa Giunta della Regione Campania ha approvato il piano di dimensionamento scolastico che prevede 23 accorpamenti sul territorio regionale. orizzontescuola.it

