Marco Dimarco si conferma il miglior terzino d'Europa. Con numeri alla mano, l’italiano si posiziona davanti a tutti gli altri nel suo ruolo. Solo Grimaldo del Bayer ha segnato di più di lui in questa stagione.

Chissà se nel suo mese di buio, quand’è “sparito persino dagli amici”, Dimarco avrà pensato a quelle camminate di chilometri nei boschi e alle nottate sotto le stelle. Cartoline in bianco e nero da Sion, Svizzera, annata 2017-18, quando Fede e tutta la squadra furono costretti ad allenarsi coi militari per via degli scarsi risultati. “Dormivamo in mezzo ai campi col sacco a pelo – raccontò al Basement -, ci facevano sparare a salve”. A fine stagione il terzino nerazzurro pensò il più classico dei “ma chi me lo fa fare?”. L’ipotesi del mollare tutto gli si palesò davanti agli occhi, ma alla fine continuò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dietro il nuovo Dimarco, il miglior terzino d'Europa

Palmeri, giornalista di Sportitalia, ha espresso fiducia nelle qualità di Dimarco, definendolo il miglior esterno sinistro del mondo.

