Diego Daddì | Non ho resistito alla bellezza di Barbara Santagati il motivo della separazione da Elga Enardu

Diego Daddì spiega che non ha resistito alla bellezza di Barbara Santagati, motivo che ha portato alla fine della sua relazione con Elga Enardu. Ora, il ragazzo conferma di aver iniziato una storia con la showgirl e si dice felice di questa novità.

Diego Daddì torna a parlare della nuova relazione con Barbara Santagati e della separazione da Elga Enardu. Ha ribadito di non aver tradito l'ex moglie: "Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire", le sue parole.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Diego Daddì

Diego Daddì ha confermato ufficialmente la sua nuova relazione con Barbara Santagati, a pochi mesi dalla separazione da Elga Enardu.

Diego Daddì ha chiarito a Fanpage che la fine del suo matrimonio con Elga Enardu non è stata causata da un tradimento.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Diego Daddì

Argomenti discussi: Diego Daddi, parla la nuova compagna: Non sono mai stata amica di Elga Enardu; Uomini e Donne, Diego Daddi rompe il silenzio; Diego Daddi, la nuova fidanzata racconta come è nata la loro storia; Diego Daddi e Barbara Santagati, la loro storia.

Diego Daddì: Non ho resistito alla bellezza di Barbara Santagati, il motivo della separazione da Elga EnarduDiego Daddì torna a parlare della nuova relazione con Barbara Santagati e della separazione da Elga Enardu. Ha ribadito di non aver tradito l’ex moglie: Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire ... fanpage.it

Diego Daddi tra delusione e psicoterapia: Vi dico i motivi della fine delle nozze con ElgaDiego Daddi ha rivelato alcuni dettagli relativi alla fine del suo matrimonio con Elga Enardu: oggi fa coppia con Barbara Santagati ... gossipetv.com

Diego Daddì volta pagina: ufficiale la storia con Barbara Santagati. Diego Daddì ha deciso di uscire allo scoperto e mostrare a tutti il suo nuovo amore. Dopo la fine del matrimonio con Elga Enardu, l’ex volto di Uomini e Donne ha ufficializzato la relazione c facebook