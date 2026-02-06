Un gruppo di genitori e insegnanti ha deciso di sostenere il progetto

"Abbiamo deciso di aderire a Cronisti in classe perché pensiamo che i giovani abbiano il diritto e il dovere di capire bene quello che succede intorno a loro e nel mondo". A parlare sono Michela Pellegrini e Paride Corsalini, moglie e marito, al timone di Pellegrini Garden, azienda leader nella realizzazione di giardini e manutenzione del verde, terrazzi e giardini pensili, che offre un servizio di consulenza e progettazione a 360 gradi, con sede a Sant'Elpidio a Mare. "Leggere e scrivere articoli – continuano –, lavorare in gruppo, aiuterà ragazzi e ragazze a riportare i fatti, cercare le fonti.

© Ilrestodelcarlino.it - "Diamo fiducia ai nostri ragazzi. Così saranno responsabilizzati"

