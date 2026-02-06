Un medico di famiglia si impegna a seguire i più giovani lungo tutto il percorso della vita. Non si limita a curare le malattie, ma osserva anche i cambiamenti, le fragilità e le tappe di crescita dei ragazzi. Un ruolo che diventa ancora più importante in un’epoca in cui la salute mentale e fisica dei giovani richiede attenzione costante.

Il medico di famiglia accompagna le persone lungo tutto l’arco della vita e entra in relazione anche con i più giovani, osservandone la crescita, i cambiamenti e le fragilità. Vive le famiglie, ne conosce le dinamiche e diventa un riferimento stabile sia sul piano sanitario sia su quello umano e sociale. C’è questo al centro del sostegno della Federazione dei Medici di Medicina Generale all’iniziativa Cronisti in Classe de La Nazione, che coinvolge studenti nella realizzazione di articoli e pagine giornalistiche. "Un’occasione di dialogo diretto con i ragazzi – dice Lisa Saisi, di Fimmg –, pensata per offrire strumenti di lettura della realtà, stimolare la coscienza critica e rafforzare l’autonomia di pensiero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

