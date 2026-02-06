Di Cesare sul mercato del Bari | Cambiato tanto per uscire da loop negativo Ferito da attacchi personali

Valerio Di Cesare, direttore sportivo del Bari, si è presentato in conferenza stampa questa mattina. Ha parlato della fine del mercato invernale e ha spiegato come la squadra sia cambiata molto per uscire da un momento difficile, anche se ha ammesso di essere stato ferito da alcuni attacchi personali. Domani, il Bari affronta il Mantova in una trasferta importante.

