Di Cesare sul mercato del Bari | Cambiato tanto per uscire da loop negativo Ferito da attacchi personali
Valerio Di Cesare, direttore sportivo del Bari, si è presentato in conferenza stampa questa mattina. Ha parlato della fine del mercato invernale e ha spiegato come la squadra sia cambiata molto per uscire da un momento difficile, anche se ha ammesso di essere stato ferito da alcuni attacchi personali. Domani, il Bari affronta il Mantova in una trasferta importante.
Il direttore sportivo del Bari, Valerio Di Cesare in mattinata è intervenuto in conferenza stampa per commentare la chiusura del mercato invernale e analizzare l'imminente trasferta contro il Mantova, in programma domani, sabato 7 febbraio alle 15.00.Per Di Cesare si tratta della prima volta solo.🔗 Leggi su Baritoday.it
