Depurazione 2026-2029 | APS presenta piani dettagliati per i quattro interventi strategici

L’Autorità di Sistema Portuale (APS) ha annunciato i dettagli dei piani per migliorare il sistema di depurazione tra il 2026 e il 2029. Sono stati presentati quattro interventi principali per rinnovare e modernizzare le infrastrutture idriche della zona. L’obiettivo è rendere più efficiente la gestione delle acque reflue e ridurre l’impatto ambientale. Ora si aspetta solo l’approvazione definitiva per mettere in moto i lavori.

Depurazione 2026-2029: l’APS presenta il piano per rinnovare e modernizzare l’infrastruttura idrica del territorio. Nei comuni della fascia montana della Provincia di Rieti, il piano per l’ottimizzazione e il rinnovo dei sistemi di depurazione si avvia ufficialmente nel quadriennio 2026-2029. Il progetto, presentato ufficialmente da APS (Azienda per la Protezione del Suolo) e finanziato con risorse del PNRR (Programma Nazionale per il Rilancio), prevede l’attuazione di interventi strategici su una vasta area del territorio. Le operazioni, che vedono coinvolti comuni come Poggio Mirteto, Magliano Sabina, Leonessa, Palombara Sabina, Moricone, saranno realizzate con un costo totale stimato di 70 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Depurazione 2026 2029 Protocollo Regione–Comune, via libera agli interventi strategici per Napoli La Giunta della Regione Campania ha dato il via libera a un nuovo accordo con il Comune di Napoli. "Babel Nova": l'associazione Jamafrica Aps si presenta alla città Scopri Babel Nova, l’evento che dà il via alle attività di Jamafrica Aps a Brindisi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Depurazione 2026 2029 Argomenti discussi: Depurazione, piano interventi APS 2026-2029; Aps, interventi per 70 mln € nella depurazione al 2029; Normative ESG 2026: guida Ollum per aziende ai nuovi obblighi; Transizione energetica, finanza agevolata imprese: incontro WEC Italia. Aps, interventi per 70 mln € nella depurazione al 2029Il Mase intende procedere alla definizione del calendario delle aste 2026 del Fer2 in relazione alla geotermia, con pubblicazione prevista entro la fine di marzo. Lo ha detto la viceministra Vannia ... quotidianoenergia.it APS, programma interventi 2026 – 2029 Comuni ex Consorzio Media SabinaAmmonta a circa 8,5 milioni di euro il programma degli interventi predisposto da APS per i comuni dell’ex Consorzio della Media Sabina. Dal 1° gennaio 2026 la gestione del Servizio idrico Integrato ... rietinvetrina.it Jazz Johnson si presenta ai tifosi della Victoria Libertas Pesaro Basket Il nuovo acquisto biancorosso esprime grande entusiasmo per l'inizio di questa esperienza in Serie A2. Nelle sue prime parole, Johnson sottolinea l'importanza di integrarsi rapidam facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.