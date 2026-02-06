dentro a un termovalorizzatore la manutenzione non si ferma mai

Dentro il termovalorizzatore di Rea Dalmine, la manutenzione non si ferma mai. L’impianto lavora 24 ore su 24, trasformando i rifiuti in energia e calore per migliaia di famiglie. I tecnici specializzati controllano ogni giorno il funzionamento, assicurandosi che tutto vada liscio e senza interruzioni. La loro presenza costante garantisce che l’impianto continui a funzionare senza problemi, mantenendo il servizio puntuale e affidabile.

L’impianto di Rea Dalmine trasforma i rifiuti in energia e calore per migliaia di famiglie. Funziona ininterrottamente ed è presidiato da team di tecnici specializzati capaci e orgogliosi di monitorarne il lavoro. Come ogni bergamasco sa bene, una caldaia funziona solo se la si cura. Una manutenzione mancata, una guarnizione usurata, un controllo saltato: basta poco perché il calore di casa si spenga. Lo stesso principio vale, su scala molto più grande, per uno degli impianti di termovalorizzazione più innovativi d’Europa. Anche Rea Dalmine, che trasforma rifiuti in energia e calore per migliaia di famiglie, ha bisogno di attenzioni continue. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

