Delitto di Gemona la compagna della vittima è grave in ospedale

La compagna della vittima, Maylin Castro Monsalvo, è in ospedale in gravi condizioni. La donna colombiana, accusata di aver ucciso il compagno Alessandro Venier, 35 anni, e di aver collaborato con la madre di lui, Lorena Venier, che avrebbe smembrato il corpo, si trova ora sotto osservazione medica. La vicenda, scoppiata lo scorso luglio nella villetta di Gemona, continua a fare tremare la piccola comunità.
Maylin Castro Monsalvo, la donna trentenne, colombiana, accusata di aver ucciso il compagno Alessandro Venier, 35 anni, assieme alla madre di lui, Lorena Venier (che lo ha successivamente fatto a pezzi), nel luglio scorso nella loro villetta di Gemona, è stata ricoverata in gravi condizioni.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Alex Venier fatto a pezzi a Gemona, la compagna trasferita in ospedale in gravi condizioni: “Crollo psicotico”
Maylin Castro Monsalvo, la compagna di Alessandro Venier, è finita in ospedale in condizioni gravissime.
A Campi Bisenzio, si è scoperto il corpo di Lorenzo Paolieri, 32 anni, nascosto in una cassapanca nell'abitazione di famiglia a Sant'Angelo a Lecore.
Delitto di Gemona, Maylin ricoverata in psichiatriaIndagata insieme alla suocera per l’uccisione del compagno e padre della sua bambina, Alessandro Venier, la trentenne è stata portata in ospedale dopo aver manifestato nel carcere di Venezia gravi pro ... rainews.it
Alex Venier fatto a pezzi a Gemona, la compagna trasferita in ospedale in gravi condizioni: Crollo psicoticoMaylin Castro Monsalvo, compagna di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi nel luglio scorso a Gemona, è finita in ospedale ed è al momento in gravi ... fanpage.it
