Delitto di Gemona la compagna della vittima è grave in ospedale

La compagna della vittima, Maylin Castro Monsalvo, è in ospedale in gravi condizioni. La donna colombiana, accusata di aver ucciso il compagno Alessandro Venier, 35 anni, e di aver collaborato con la madre di lui, Lorena Venier, che avrebbe smembrato il corpo, si trova ora sotto osservazione medica. La vicenda, scoppiata lo scorso luglio nella villetta di Gemona, continua a fare tremare la piccola comunità.

