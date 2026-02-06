Del Monaco in visita a Patti | stazione di Brolo e compagnia ferroviaria sono i luoghi analizzati dal generale

Il Generale Del Monaco ha visitato ieri la compagnia dei Carabinieri di Patti e la stazione di Brolo, in provincia di Messina. Ha incontrato i militari e ha parlato con i cittadini, promettendo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nella zona. Del Monaco ha anche voluto rassicurare tutti sulla sicurezza e sulla collaborazione tra forze dell’ordine e comunità locale. La visita si è concentrata sulle attività quotidiane e sulle esigenze delle stazioni, con l’obiettivo di migliorare il lavoro dei militari e garantire più controllo sul territorio.

**Messina, il Generale Del Monaco visita la Compagnia di Patti e la stazione di Brolo: “Voglio rassicurare i militari e i cittadini”** Nel pomeriggio di ieri, il Comandante della Legione Carabinieri della Sicilia, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, ha intrapreso una visita ufficiale ai Carabinieri della Compagnia di Patti e della Stazione di Brolo, a Messina. La visita, avvenuta nella tarda serata del 5 febbraio 2026, è stata un’occasione per rafforzare il rapporto istituzionale tra il vertice della Legione e le unità operative, in un momento in cui l’attività delle forze dell’ordine è particolarmente sensibile a causa dell’attuale situazione di sicurezza nella regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

