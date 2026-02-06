Decreto Sicurezza | l’emergenza permanente e la morte della politica

Roma – La crisi della politica si fa ancora più evidente con il decreto sicurezza. In questi mesi, il governo ha continuato a varare nuove norme, ma in realtà ha solo aumentato strumenti d’emergenza e margini di manovra discrezionali. La sensazione è che si preferisca rispondere alle emergenze con misure temporanee, invece di affrontare i problemi di fondo. La politica sembra aver abbandonato il dibattito serio, puntando su decisioni rapide che rischiano di accontentare solo l’urgenza del momento.

Roma, 6 feb – C’è un tratto costante nella stagione dei pacchetti sicurezza: la politica si convince di governare il Paese aggiungendo norme, mentre in realtà sta solo moltiplicando leve d’emergenza, discrezionalità amministrativa e margini di compressione del dissenso. Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio va letto così: non tanto come il“ritorno dello Stato”, formula vaga e rassicurante, ma come ulteriore passo nella trasformazione della sicurezza in comunicazione, e dell’ordine pubblico in una macchina che seleziona dove essere dura e dove essere cieca. Il nuovo decreto sicurezza è stato approvato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

L'Italia si trova da anni a fronteggiare un'“emergenza permanente” che si manifesta attraverso numerosi interventi, tra cui la politica dei bonus e misure contro il caro-energia.

Alle 16, Peter Gomez e Alessandro Mantovani si collegano in diretta per discutere del decreto sicurezza.

Argomenti discussi: Sicurezza, tutte le misure del decreto e del disegno di legge; Prevenzione incendi e sicurezza nei locali di somministrazione e spettacolo: guida operativa al controllo; Sicurezza, il lungo iter per arrivare al Cdm di oggi, tra rilievi del Colle e modifiche alle bozze; Dall'emergenza Rave a Cutro: come il governo trasforma la cronaca in decreti sicurezza.

Forze dell’ordine, violenze, decreto sicurezza del governo: parla l’ex capo della polizia Franco GabrielliLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

Sicurezza, Conte Dal governo un decreto che illude gli italianiROMA (ITALPRESS) - La vera emergenza degli italiani qual è? Il carovita, il carobollette, le lunghissime liste d'attesa. Questo governo ... stream24.ilsole24ore.com

Oggi in Consiglio dei ministri arriva il nuovo pacchetto Sicurezza del governo Meloni, con un decreto e un disegno di legge. Ieri il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella: al termine della riunione, su ‘spinta’ del Quirin facebook

Tutte le misure del decreto Sicurezza: fermo preventivo di 12 ore e niente coltelli ai minorenni x.com