Decreto Sicurezza | l’emergenza permanente e la morte della politica

Da ilprimatonazionale.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma – La crisi della politica si fa ancora più evidente con il decreto sicurezza. In questi mesi, il governo ha continuato a varare nuove norme, ma in realtà ha solo aumentato strumenti d’emergenza e margini di manovra discrezionali. La sensazione è che si preferisca rispondere alle emergenze con misure temporanee, invece di affrontare i problemi di fondo. La politica sembra aver abbandonato il dibattito serio, puntando su decisioni rapide che rischiano di accontentare solo l’urgenza del momento.

Roma, 6 feb – C’è un tratto costante nella stagione dei pacchetti sicurezza: la politica si convince di governare il Paese aggiungendo norme, mentre in realtà sta solo moltiplicando leve d’emergenza, discrezionalità amministrativa e margini di compressione del dissenso. Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio va letto così: non tanto come il“ritorno dello Stato”, formula vaga e rassicurante, ma come ulteriore passo nella trasformazione della sicurezza in comunicazione, e dell’ordine pubblico in una macchina che seleziona dove essere dura e dove essere cieca. Il nuovo decreto sicurezza è stato approvato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

decreto sicurezza l8217emergenza permanente e la morte della politica

© Ilprimatonazionale.it - Decreto Sicurezza: l’emergenza permanente e la morte della politica

Approfondimenti su Decreto Sicurezza

La politica dei bonus, emergenza permanente

L'Italia si trova da anni a fronteggiare un'“emergenza permanente” che si manifesta attraverso numerosi interventi, tra cui la politica dei bonus e misure contro il caro-energia.

Decreto sicurezza, emergenza o propaganda? La diretta con Gomez e Mantovani

Alle 16, Peter Gomez e Alessandro Mantovani si collegano in diretta per discutere del decreto sicurezza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Video Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon

Ultime notizie su Decreto Sicurezza

Argomenti discussi: Sicurezza, tutte le misure del decreto e del disegno di legge; Prevenzione incendi e sicurezza nei locali di somministrazione e spettacolo: guida operativa al controllo; Sicurezza, il lungo iter per arrivare al Cdm di oggi, tra rilievi del Colle e modifiche alle bozze; Dall'emergenza Rave a Cutro: come il governo trasforma la cronaca in decreti sicurezza.

decreto sicurezza l emergenzaForze dell’ordine, violenze, decreto sicurezza del governo: parla l’ex capo della polizia Franco GabrielliLa7.it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Per continuare a farlo senza costi, ci affidiamo anche alla pubblicità. Se stai utilizzando ... la7.it

decreto sicurezza l emergenzaSicurezza, Conte Dal governo un decreto che illude gli italianiROMA (ITALPRESS) - La vera emergenza degli italiani qual è? Il carovita, il carobollette, le lunghissime liste d'attesa. Questo governo ... stream24.ilsole24ore.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.