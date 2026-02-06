Decreto Montagna entrano 111 Comuni irpini su 118 complessivi

Il Decreto Montagna entra in vigore e coinvolge quasi tutta l’Irpinia. Sono 111 i Comuni irpini che ora fanno ufficialmente parte dell’elenco dei comuni montani, superando di gran lunga gli altri. Solo 7 Comuni, su 118, restano fuori. La notizia arriva in un momento importante per il territorio, che si prepara a beneficiare di nuovi fondi e agevolazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Decreto Montagna è realtà. Quasi tutta l’Irpinia (111 comuni su 118) entra ufficialmente nell’elenco dei comuni montani. “L ‘accordo raggiunto stamani in sede di Conferenza Unificata rappresenta una svolta significativa dopo settimane di incertezza e preoccupazione per tanti nostri comuni che hanno caratteristiche, esigenze e criticità proprie delle realtà montane. Il Ministro Calderoli ha dimostrato sensibilità e lungimiranza nell’accogliere le indicazioni provenienti dai territori, in particolare dalle aree interne dell’Irpinia e della Campania.” Così Angelo Antonio D’Agostin o, Segretario provinciale di Forza Italia Avellino e Responsabile nazionale del Dipartimento innovazione e sviluppo del partito, commenta l’intesa sui criteri per la classificazione dei Comuni montani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

