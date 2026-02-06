Decide di tenere le ceneri della madre a casa il parroco punisce il figlio con un funerale ridotto

Il parroco che ha celebrato il funerale ha deciso di ridurre la cerimonia dopo aver scoperto che il figlio aveva scelto di tenere le ceneri della madre a casa. La famiglia aveva optato per una cerimonia semplice, ma il sacerdote ha ritenuto opportuno imporre un funerale più sobrio, lasciando spazio a tensioni tra i parenti e la chiesa. La vicenda si è svolta in un piccolo paese, dove le scelte personali sembrano incontrare ancora una certa rigidità religiosa.

Aveva deciso di tenere in casa le ceneri della madre, ma il parroco che ha celebrato il funerale non avrebbe gradito la scelta. Per questo, secondo quanto riferisce il figlio della defunta, avrebbe "punito" i parenti della donna con un funerale celebrato velocemente e in forma ridotta.

