Dea travolgente | l’Atalanta schianta la Juventus 3-0 e vola in semifinale

L’Atalanta batte la Juventus 3-0 al Gewiss Stadium e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. I bergamaschi dominano la partita dall’inizio alla fine, lasciando i bianconeri senza possibilità di reagire. La squadra di Gasperini vola in avanti, mentre la Juventus si inchina sotto i colpi degli avversari.

vL’ Atalanta demolisce la Juventus con un netto 3-0 al Gewiss Stadium, conquistando l’accesso alle semifinali di Coppa Italia 202526 e certificando una superiorità schiacciante. La squadra di Palladino domina il quarto di finale dall’inizio alla fine, sbloccando il match con un rigore di Scamacca nel primo tempo per poi dilagare nella ripresa grazie ai centri di Sulemana e Pasalic. Per i bianconeri di Spalletti si tratta di una disfatta storica: è la seconda volta in due anni che la Vecchia Signora saluta la competizione ai quarti, confermando un trend negativo in trasferta che non ha precedenti dagli anni ’70.🔗 Leggi su Como1907news.com

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Bergamo, 5 febbraio 2026 - L'Atalanta batte 3-0 la Juventus e si prende il pass per le semifinali di Coppa Italia.

Juve travolta dall’Atalanta, la Dea vince 3-0 e va in semifinale di Coppa Italia: Palladino elimina SpallettiL' Atalanta batte la Juventus 3-0 e giocherà la semifinale di Coppa Italia 2025-2026. Una serata storica per la Dea, che soffre ma riesce a sfruttare al meglio tutte le occasioni a disposizione e ... fanpage.it

Scamacca, Sulemana, Pasalic: l'Atalanta schianta la Juventus e vola in semifinaleL'Atalanta travolge 3-0 la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. La sblocca Scamacca su rigore, poi nel finale la Dea dilaga con Sulemana e Pasalic. Nel prossimo turno la squadra di Palladino ... fantacalcio.it

