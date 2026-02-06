De Winter da incertezza a titolare | la scalata che ha convinto Allegri

Da pianetamilan.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di dubbi, Koni De Winter si è guadagnato il ruolo di titolare. La sua crescita ha convinto anche Allegri, che ora punta su di lui in difesa. Ma tra i compagni, qualcuno potrebbe mettere in discussione la sua posizione.

Dopo un po' di incertezza, Koni De Winter è riuscito a scalare le gerarchie. Un vero e proprio salto in avanti nelle scelte di Massimiliano Allegri. Arrivato dal Genoa la scorsa estate per sostituire Malick Thiaw, il difensore ha fatto non poca fatica nei suoi primi mesi a Milano. Pochissimo spazio e un'etichetta sbagliata addosso, quella di 'acquisto sbagliato'. Ma da metà dicembre circa qualcosa è cambiato e, ad oggi, De Winter è un titolare del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Ma chi ne pagherà le conseguenze in difesa? Nel suo ultimo periodo, De Winter è riuscito ad imporsi trovando spazio anche per via di alcune indisponibilità: da Gabbia a Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

de winter da incertezza a titolare la scalata che ha convinto allegri

© Pianetamilan.it - De Winter, da incertezza a titolare: la scalata che ha convinto Allegri

Approfondimenti su De Winter Titolare

Como-Milan, Allegri: “De Winter titolare. La difesa a quattro può essere una buona soluzione”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa la prossima partita contro il Como.

Como-Milan, Allegri: “De Winter domani titolare. La difesa a quattro può essere una buona soluzione”

In vista della partita tra Como e Milan, l'allenatore Allegri ha annunciato che De Winter sarà titolare, valutando la possibilità di adottare una difesa a quattro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su De Winter Titolare

Argomenti discussi: Mago Max non ne sbaglia una: da Nkunku a De Winter, quanti sorrisi ritrovati.

de winter da incertezzaMago Max non ne sbaglia una: da Nkunku a De Winter, quanti sorrisi ritrovatiI casi più eclatanti di una gestione maniacale, il lavoro del tecnico rossonero è maestria pura ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.