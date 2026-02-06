Dopo settimane di dubbi, Koni De Winter si è guadagnato il ruolo di titolare. La sua crescita ha convinto anche Allegri, che ora punta su di lui in difesa. Ma tra i compagni, qualcuno potrebbe mettere in discussione la sua posizione.

Dopo un po' di incertezza, Koni De Winter è riuscito a scalare le gerarchie. Un vero e proprio salto in avanti nelle scelte di Massimiliano Allegri. Arrivato dal Genoa la scorsa estate per sostituire Malick Thiaw, il difensore ha fatto non poca fatica nei suoi primi mesi a Milano. Pochissimo spazio e un'etichetta sbagliata addosso, quella di 'acquisto sbagliato'. Ma da metà dicembre circa qualcosa è cambiato e, ad oggi, De Winter è un titolare del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Ma chi ne pagherà le conseguenze in difesa? Nel suo ultimo periodo, De Winter è riuscito ad imporsi trovando spazio anche per via di alcune indisponibilità: da Gabbia a Pavlovic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Winter, da incertezza a titolare: la scalata che ha convinto Allegri

Approfondimenti su De Winter Titolare

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa la prossima partita contro il Como.

In vista della partita tra Como e Milan, l'allenatore Allegri ha annunciato che De Winter sarà titolare, valutando la possibilità di adottare una difesa a quattro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su De Winter Titolare

Argomenti discussi: Mago Max non ne sbaglia una: da Nkunku a De Winter, quanti sorrisi ritrovati.

Mago Max non ne sbaglia una: da Nkunku a De Winter, quanti sorrisi ritrovatiI casi più eclatanti di una gestione maniacale, il lavoro del tecnico rossonero è maestria pura ... msn.com

L’ultima gita di sci alpinismo nel 2019 non era finita bene, uno schiocchio al ginocchio sotto la cima, l’articolazione quasi bloccata ed una discesa rocambolesca mi avevano lasciato un mare di incertezza sul fatto che potessi continuare a fare un’attività che ho facebook