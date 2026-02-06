De Vecchi | Il Milan ha trovato un quarto titolare De Winter Allegri l’ha riconfermato e…
Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan, conferma che il club ha trovato un quarto titolare in difesa con Koni De Winter. Allegri ha deciso di riconfermarlo, e ora il giovane belga si prepara a giocare una stagione importante. De Vecchi si dice soddisfatto della scelta e sottolinea come il ragazzo abbia dimostrato di meritare questa occasione.
“Il Milan è una squadra che sembra aver ritrovato una certa solidità difensiva: è l’unica squadra che non ha preso gol da fuori in tutta la stagione e ha trovato un quarto titolare in De Winter. Diciamo che si è affrancato strada facendo perché sicuramente il braccetto di sinistra non gli si confaceva in quanto lui è destro, ma ha ugualmente offerto delle buone prestazioni. Allegri giustamente l’ha riconfermato e a Bologna, da braccetto di destra al posto di Tomori, ha fatto l’ennesima buona prestazione. L’anno scorso abbiamo fatto male, siamo stati sotto le attese. Quest’anno tutti erano curiosi di vedere fino a dove saremmo arrivati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su De Winter Milan
De Winter, da incertezza a titolare: la scalata che ha convinto Allegri
Dopo settimane di dubbi, Koni De Winter si è guadagnato il ruolo di titolare.
De Winter, dal buio alla risposta: il Milan ha trovato un segnale
Dopo le difficoltà del mercato estivo, il Milan si è trovato a dover riorganizzare la propria difesa.
Ultime notizie su De Winter Milan
Argomenti discussi: Milan, De Vecchi: Se Allegri non ha spinto per il mercato c’è un motivo (ESCLUSIVA); Performances digitali. Tra scenari immersivi, intelligenza artificiale e musica elettronica; Ernst&Young, la Procura europea antifrodi: Stop ai contratti viziati con Regione Lombardia. E la società restituisce subito 7 milioni; De Vecchi: Allegri giustamente ha riconfermato De Winter e lui ha fatto l’ennesima buona prestazione.
De Vecchi: Allegri giustamente ha riconfermato De Winter e lui ha fatto l’ennesima buona prestazioneWalter De Vecchi, ex calciatore del Milan, si è così espresso a Radio Rossonera su Koni De Winter: Il Milan è una squadra che sembra aver ritrovato una ... milannews.it
De Vecchi: Bartesaghi da brutto anatroccolo a cigno meraviglioso, Donnarumma un extraterrestre come MaradonaWalter De Vecchi parla con la voce di chi ha visto passare il calcio attraverso generazioni, ruoli e rivoluzioni. Oggi fa il nonno, dice sorridendo, ma per quasi mezzo secolo è stato dentro il pallone ... fanpage.it
Quello di oggi è il giorno di nascita di uno dei primi grandissimi rossoneri della storia: Renzo De Vecchi. Nato il 3 Febbraio 1894, e scomparso all'età di 73 anni, De Vecchi era soprannominato "il figlio di Dio". Al Milan dal 1909 al 1913, ha giocato 67 partite co facebook
Vecchio pallino di #Maldini: il #Milan torna alla carica per la vecchia fiamma di #calciomercato #SempreMilan x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.