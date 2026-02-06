De Vecchi | Il Milan ha trovato un quarto titolare De Winter Allegri l’ha riconfermato e…

Walter De Vecchi, ex calciatore del Milan, conferma che il club ha trovato un quarto titolare in difesa con Koni De Winter. Allegri ha deciso di riconfermarlo, e ora il giovane belga si prepara a giocare una stagione importante. De Vecchi si dice soddisfatto della scelta e sottolinea come il ragazzo abbia dimostrato di meritare questa occasione.

"Il Milan è una squadra che sembra aver ritrovato una certa solidità difensiva: è l'unica squadra che non ha preso gol da fuori in tutta la stagione e ha trovato un quarto titolare in De Winter. Diciamo che si è affrancato strada facendo perché sicuramente il braccetto di sinistra non gli si confaceva in quanto lui è destro, ma ha ugualmente offerto delle buone prestazioni. Allegri giustamente l'ha riconfermato e a Bologna, da braccetto di destra al posto di Tomori, ha fatto l'ennesima buona prestazione. L'anno scorso abbiamo fatto male, siamo stati sotto le attese. Quest'anno tutti erano curiosi di vedere fino a dove saremmo arrivati.

Dopo settimane di dubbi, Koni De Winter si è guadagnato il ruolo di titolare.

Dopo le difficoltà del mercato estivo, il Milan si è trovato a dover riorganizzare la propria difesa.

