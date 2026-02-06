La Camera si prepara a discutere il testo unificato sui data center. Entro alcune settimane, dovrebbe arrivare il via libera in prima lettura a Montecitorio. Giulio Centemero, della Lega, conferma che l’approvazione potrebbe arrivare a breve, mentre la commissione Trasporti lavora per definire le regole sui centri di elaborazione dati.

Ad oggi, le leggi italiane classificano i centri di elaborazione dati - gli impianti chiave dell’economia digitale - come semplici edifici industriali. Si tratta di una definizione «sicuramente datata, anche perché nei data center passano tutti i nostri dati sensibili: dalla sanità digitale all’identità digitale e l’elaborazione dati per l’e-commerce”, spiega a Parlamento 24 Giulio Centemero (Lega), primo firmatario di una proposta di legge sul tema confluita in un testo unificato a un passo dal primo via libera della Camera. I Data center, prosegue Centemero, sono «strutture assolutamente strategiche», dal momento che da essi transitano anche «tutte le informazioni che abbiamo nel cloud», e «chi controlla i dati e la potenza di calcolo ha in mano sostanzialmente una leva molto importante: non possiamo dimenticarcelo, anzi dobbiamo tutelare questa tipologia di strutture», sottolinea, prospettando tempi rapidi per la conclusione della prima lettura del Testo unificato, al momento all’attenzione della commissione Trasporti di Montecitorio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Data center, in vista primo via libera alla Camera

