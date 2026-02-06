Daspo a un ultrà vicino ad ambienti di estrema destra

Un ultrà vicino ad ambienti di estrema destra ha ricevuto un Daspo fuori contesto. La misura arriva dopo che le forze dell’ordine hanno individuato il suo legame con gruppi ultras di estrema destra. L’uomo non potrà più frequentare eventi sportivi o luoghi pubblici per un certo periodo. La decisione mira a prevenire possibili tensioni o incidenti legati alla sua presenza. La vicenda si inserisce in un’azione più ampia di controllo contro le infiltrazioni di gruppi di estrema destra nel mondo dello sport.

Era collegato ad ambienti ultras di estrema destra ed è stato ora colpito da un cosiddetto “Daspo fuori contesto”. Si tratta di un 34enne di Gaeta, recentemente arrestato nell'ambito di un'attività antidroga condotta dal commissariato di polizia.Ad aggravare la posizione del tifoso sono stati poi.🔗 Leggi su Latinatoday.it

