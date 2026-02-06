Dardust firma l’inno delle Olimpiadi invernali | Volevo lasciare un’emozione che durasse nel tempo

Dardust ha scritto l’inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Il compositore ascolano ha spiegato di aver voluto creare un pezzo che lasciasse un’emozione forte e duratura nel tempo. La sua musica accompagnerà gli eventi più importanti dei giochi, portando un pezzo di Ascoli tra le grandi occasioni sportive. La cerimonia di presentazione è attesa nei prossimi mesi, mentre già si parla di un brano che potrebbe rimanere nella memoria degli appassionati per molto tempo.

Ascoli, 6 febbraio 2026 – Alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ci sarà anche un tocco ascolano. Tra gli eventi sportivi più seguiti al mondo risuonerà infatti una firma nata ad Ascoli Piceno: quella di Dardust, nome d'arte di Dario Faini, compositore e musicista scelto per realizzare "Fantasia Italiana", colonna sonora ufficiale dei Giochi. Palcoscenico internazionale per l'artista ascolano. Un incarico di grande prestigio che proietta idealmente Ascoli, il Piceno e le Marche su un palcoscenico internazionale, confermando il percorso di un artista capace di muoversi con naturalezza tra radici locali e dimensione globale.

