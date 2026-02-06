Danny Napoli a La Pennicanza pignolata messinese per Fiorello e Biggio con un occhio puntato alla solidarietà

Messina si fa sentire con un tocco di umorismo e solidarietà. Danny Napoli, il comico messinese, ha fatto una sorpresa a Fiorello e Biggio durante la puntata di ieri di La Pennicanza su Radio2. Non ha parlato molto, ma il suo intervento ha lasciato il segno, portando un pezzo di Messina in radio e puntando l’attenzione sulla solidarietà.

Messina ha fatto sentire il suo sapore. letteralmente! Danny Napoli, comico della città dello Stretto, è stato protagonista "silenzioso" della puntata di ieri de La Pennicanza su Radio2, lo show condotto da Fiorello e Biggio. Lo ha fatto portando un pezzo di Sicilia in studio: una pignolata. L'incursione di Danny Napoli da Fiorello: il comico messinese sventola la pignolata a La PennicanzaUna bellissima esperienza quella di Danny Napoli infiltrato nello show La Pennicanza. Ma per il comico messinese, recentemente anche giudice del talent di Rtp The Stage, avere avuto la possibilità d ...

