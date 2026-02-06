Daniele Vicari, Gabriel Montesi, Andrea Fuorto e il produttore Pier Giorgio Bellocchio sono stati a Roma per incontrare gli studenti delle scuole superiori. Dopo la proiezione di

PROGETTI SCUOLA ABC CINEMA, STORIA&SOCIETÀ – DENTRO L’IMMAGINE Daniele Vicari, Gabriel Montesi, Andrea Fuorto ed il produttore Pier Giorgio Bellocchio hanno incontrato i ragazzi e le ragazze delle scuole di Roma e del Lazio dopo la proiezione di Ammazzare stanca Nuovo appuntamento per Cinema, Storia&Società – Dentro l’immagine, la linea tematica dei Progetti Scuola ABC dedicata al cinema e all’audiovisivo, rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole secondarie di II grado, degli istituti professionali e degli Enti IeFP e CFP di Roma e del Lazio, che nasce per ripercorrere il Novecento attraverso le storie, le immagini, i protagonisti e gli interpreti del grande cinema italiano e internazionale e che vuole anche approfondire ciò che accade nel mondo odierno, denso di conflitti e contraddizioni che su grande schermo rivelano tutta la loro complessità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Daniele Vicari, Gabriel Montesi, Andrea Fuorto ed il produttore Pier Giorgio Bellocchio ai Progetti Scuola ABC

Nel contesto dei Progetti Scuola ABC, “Cinema, Storia & Società – Dentro l’immagine” propone incontri e approfondimenti sul ruolo del cinema nel riflettere i cambiamenti sociali e storici.

