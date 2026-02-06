Daniela Vergara si commuove ricordando il marito, Luca Giurato. A La Volta Buona, la moglie rivive i momenti belli trascorsi insieme, parlando di un amore lungo e intenso. Ricorda come lui fosse la sua “tavolozza di colori”, un’immagine che trasmette tutta la passione e la complicità tra loro. La sua voce si spezza mentre parla, e gli occhi si riempiono di emozione.

Il salotto televisivo di Caterina Balivo ha ospitato giovedì 5 febbraio un momento di intensità emotiva. Daniela Vergara, volto storico del giornalismo italiano, ha scelto di condividere per la prima volta il dolore per la scomparsa del marito, l'indimenticabile Luca Giurato. A un anno e mezzo dall'improvviso infarto che lo ha portato via, la Vergara ha descritto il loro legame come un intreccio indissolubile di diversità, definendo Luca come la "tavolozza di colori" che ha saputo vivacizzare ogni momento della sua vita.

© Novella2000.it - Daniela Vergara commossa ricorda Luca Giurato: “Era la mia tavolozza di colori”

Daniela Vergara si commuove in tv ricordando il marito Luca Giurato.

Daniela Vergara si commuove ricordando Luca Giurato, con cui ha condiviso 40 anni di vita.

