dalla paura della sovrappopolazione al gelo demografico il mondo scopre di essere vecchio

Dalle ultime stime degli Stati Uniti emerge che il tasso di crescita della popolazione tra luglio 2024 e giugno 2025 è in forte rallentamento. La paura di una sovrappopolazione si trasforma in una realtà opposta: il mondo invecchia e il numero di persone in età adulta inizia a calare. La situazione preoccupa i governi di tutto il pianeta, che devono già fare i conti con le conseguenze di questa tendenza.

Siamo tutti sulla stessa barca demografica: "Il tasso di fertilità in Colombia è di poco superiore a quello del Canada, la Giamaica è quasi ai livelli giapponesi", dice l'esperto Paul Morland. E avverte: senza inversione di rotta, il prossimo shock sarà finanziario. "I governi sono in prima linea, ma anche le aziende devono fare di più" Dagli Stati Uniti arriva la notizia che il tasso di crescita della popolazione tra luglio 2024 e giugno 2025 è stato solo dello 0,5 per cento: uno dei più bassi dall’inizio del XX secolo. In Giappone alle elezioni di domenica il calo demografico e la possibile conseguente crisi del sistema previdenziale è al centro delle proposte dei nuovi partiti, con idee che vanno da un forte calo della pressione fiscale per incentivare la natalità all’utilizzo massiccio di robot e Ia per compensare il calo di manodopera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

