Dalla Marcia dello Zingaro a Punta Bianca Savarino | Nuova stagione per le aree protette

Questa mattina a Palermo si è chiusa la marcia che ha portato dalla Marcia dello Zingaro a Punta Bianca, passando per i siti Natura 2000. L’evento, promosso dal Servizio 3 dell’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente, ha attirato molti partecipanti. Savarino ha annunciato l’inizio di una nuova stagione per le aree protette, promettendo maggior attenzione e investimenti per conservare questi luoghi.

Si è concluso a Palermo l'evento "Dalla Marcia dello Zingaro a Punta Bianca (passando per i siti Natura 2000)", promosso dal Servizio 3 dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente. La tre giorni ha posto al centro il futuro delle aree naturali protette della Sicilia e l'istituzione di nuove riserve, tra cui Punta Bianca, area di grande valore ambientale e paesaggistico da tempo al centro dell'attenzione scientifica e istituzionale. "La Sicilia custodisce una ricchezza naturale straordinaria, unica nel suo genere – ha detto l'assessore Giusi Savarino – che non può essere considerata un dato acquisito.

