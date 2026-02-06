Dal Rdc all’Adi meno sussidi ma senza aumentare la povertà

Da ieri il governo ha ufficialmente sostituito il Reddito di cittadinanza con l’Assegno di inclusione, ma le prime reazioni sono divise. Meno sussidi, ma senza aumentare la povertà, hanno assicurato i ministri. Tuttavia, alcuni criticano la misura, sostenendo che potrebbe lasciare ancora troppi senza aiuti adeguati. La sfida ora è capire se questa scelta riuscirà davvero a tutelare chi si trova in difficoltà senza incentivare l’assistenzialismo.

Una critica corrente al governo rispetto alla sostituzione del Reddito di cittadinanza (Rdc) con l'Assegno di inclusione (Adi) per i "non occupabilifragili" e il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) per gli "occupabili" è stata l'eliminazione della trasparenza sui dati. Se sul Rdc l'Inps pubblicava report mensili armando i critici dello strumento, dall'introduzione dell'Adi e del Sfl serve aspettare, su volontà del governo, i dati su base semestrale. Così il 3 febbraio è finalmente arrivato l'ultimo Osservatorio Inps su Adi e Sfl. Secondo il report, a ricevere almeno una mensilità Adi dal gennaio 2024 – ossia, da quando il Rdc è stato sostituito dalle nuove misure di welfare - sono stati 935.

