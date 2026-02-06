Dal bullismo alla sicurezza Una lezione speciale al liceo

Questa mattina, i Carabinieri sono entrati nelle aule del Liceo Scientifico Sportivo 'Antonio Orsini – Osvaldo Licini' per una lezione speciale. Parlano di bullismo e sicurezza, cercando di sensibilizzare gli studenti su temi importanti. Gli agenti hanno spiegato cosa fare e come comportarsi in situazioni di disagio o pericolo. Gli studenti ascoltano e fanno domande, mentre i militari cercano di trasmettere un messaggio chiaro: conoscere i propri diritti e agire subito può fare la differenza.

Nell'ambito del progetto dell'Arma dei Carabinieri 'Contributo alla cultura della legalità', i militari della Compagnia di Ascoli hanno incontrato gli studenti del Liceo Scientifico Sportivo 'Antonio Orsini – Osvaldo Licini'. L'incontro, inserito nelle attività di Educazione Civica – Modulo Costituzione della Repubblica Italiana 'L'equazione della libertà: diritti, doveri e legalità', ha affrontato temi di forte attualità come bullismo, violenza di genere, uso di sostanze stupefacenti e sicurezza stradale. La mattinata ha visto gli studenti coinvolti in un mini laboratorio interattivo. I carabinieri hanno illustrato tecniche di rilevamento delle tracce sui luoghi del delitto e proposto un percorso 'a ostacoli' per simulare gli effetti dell'assunzione di alcol.

