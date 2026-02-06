Dai regalini olimpici alle scintille con Gruber Salvini archivia il caso Vannacci | Vale meno di Renzi e di Calenda

Matteo Salvini ha dimenticato di essere in un talk show e si è ritrovato a distribuire regalini olimpici, tra un modellino in scala del bob e una mascotte in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La serata si è aperta con un gesto amichevole nei confronti di Lilli Gruber e Massimo Giannini, anche se lui ha precisato di non voler “addolcire” il tono. Poco dopo, il leader della Lega ha archiviato il caso Vannacci, dicendo che vale meno di Renzi e Calenda.

Dopo i baci Perugina, è il turno di un modellino in scala del bob della Nazionale italiana e di una mascotte-peluche, in vista dell'inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina: dopo poco più di un anno, ancora una volta Matteo Salvini si rende protagonista di un siparietto a Otto e mezzo, su La7, aprendo la serata con un gesto cordiale nei confronti della conduttrice Lilli Gruber e del giornalista Massimo Giannini ("Non per addolcire", puntualizza il leader della Lega). Intermezzo destinato a restare un dettaglio marginale prima che il confronto imbocchi tutt'altra direzione. La conduttrice accoglie l'ospite con una stoccata che però non è diretta a lui, ma alla presidente del Consiglio: "Intanto è lodevole che lei abbia accettato il nostro invito, anche perché Giorgia Meloni da tre anni e mezzo accetta solo domande accomodanti ".

